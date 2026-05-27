Oltre 375mila alunni con disabilità +5% in un anno quota raddoppiata in dieci anni Il 98% ha certificazione l’1,5% riceve sostegno senza titolo in attesa di diagnosi I dati ISTAT

Fino a dieci anni fa, parlare di inclusione scolastica significava confrontarsi con una realtà di nicchia: gli studenti con sostegno erano il 2,6% della popolazione scolastica. Oggi quella quota è arrivata al 4,8%. Tradotto in cifre assolute: quasi 377mila alunni, 18mila in più rispetto all’anno scorso. Un incremento del 5% in un solo anno, che gli esperti dell’ISTAT definiscono “costante” e destinato probabilmente a proseguire. La domanda che molti genitori e insegnanti si pongono è: perché questo boom? Le cause, spiega il rapporto, sono principalmente tre. La prima è una maggiore capacità diagnostica: si riconoscono meglio condizioni che una volta venivano liquidate come “fatica di apprendimento” o “carattere difficile”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Oltre 375mila alunni con disabilità (+5% in un anno): in dieci anni la quota è raddoppiata. Certificazione sì, ma non per tutti: il 98% dei casi è in regola, l’1,5% riceve sostegno senza titolo (in attesa di diagnosi)Negli ultimi dieci anni, il numero di studenti con disabilità iscritti alla scuola è più che raddoppiato, raggiungendo oltre 375.

Il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante di sostegno. 57mila senza titolo specifico: alla primaria il 28%. Un posto vacante su dieci ancora dopo settembre. I dati ISTATIl 60% degli studenti con disabilità cambia insegnante di sostegno, mentre 57mila non hanno un titolo specifico.