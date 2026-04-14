Dal 17 settembre 2025, il Reddito di libertà prevede un aumento del contributo mensile, che può arrivare fino a 530 euro. La misura si rivolge alle donne vittime di violenza, offrendo un supporto economico più consistente rispetto al passato. La modifica è stata stabilita con un decreto interministeriale, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Importo più alto fino a 530 euro al mese. Arrivano novità importanti sul fronte del sostegno economico alle donne in difficoltà: il Reddito di libertà sale a 530 euro mensili, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 17 settembre 2025. Il contributo sarà erogato per un massimo di dodici mensilità, sempre nei limiti delle risorse disponibili. L’INPS ha chiarito che le domande accolte nel 2025 verranno adeguate automaticamente al nuovo importo, integrando le somme già previste. Negli anni precedenti, il sostegno era pari a 400 euro mensili nel 2023 e 2024, poi saliti a 500 euro nel 2025, cifra ora ulteriormente aumentata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Reddito di libertà: aumenta il contributo per le donne vittime di violenza

Reddito di libertà: sale il sussidio per le donne vittime di violenzaUn nuovo sostegno economico per le donne che lottano per ricostruire la propria vita dopo la violenza è realtà: dal 2026, infatti, il Reddito di...

Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano

Il contributo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza sale a 530 euro. Come ottenerlo e quali sono i requisiti richiesti. La circolare INPS da scaricare #ANSA - facebook.com facebook

Il contributo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza sale a 530 euro. Come ottenerlo e quali sono i requisiti richiesti. La circolare INPS da scaricare #ANSA x.com