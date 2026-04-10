Dal 2026, il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza riceve un aumento dei fondi dall’Inps. Si tratta di un nuovo sostegno economico volto a favorire il percorso di ricostruzione delle donne che hanno subito violenze. La misura prevede un incremento del sussidio rispetto alle precedenti disponibilità finanziarie, con l’obiettivo di offrire un aiuto più consistente a chi ne ha bisogno.

Un nuovo sostegno economico per le donne che lottano per ricostruire la propria vita dopo la violenza è realtà: dal 2026, infatti, il Reddito di libertà vede un aumento dei fondi erogati dall’Inps. La misura, pensata per garantire indipendenza abitativa e personale, passa da un contributo mensile di 500 euro a uno di 530 euro, toccando una soglia annua massima di 6.360 euro per ogni beneficiaria. Questa variazione economica, dettagliata nella circolare 44 pubblicata dall’Istituto di previdenza il 9 aprile, non riguarda solo le nuove domande. L’incremento si applica infatti anche alle richieste che sono già state accolte e i cui versamenti sono avvenuti nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reddito di libertà: sale il sussidio per le donne vittime di violenza

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