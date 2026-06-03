sossi e il docufilm sul re del dizionario del cinema

Tiziano Sossi, giornalista e storico del cinema e della musica di 64 anni, ha realizzato un documentario sul re del dizionario del cinema. Con una lunga esperienza nel settore, Sossi ha dimostrato di saper trasformare qualsiasi soggetto in un contenuto interessante, anche usando una semplice videocamera. La sua capacità di catturare dettagli e storie si riflette nella realizzazione del film, che si concentra su un personaggio noto nel mondo del cinema.

Dategli una videocamera e un soggetto. Lui ne ricaverà sicuramente qualcosa di interessante. Anche perché Tiziano Sossi, 64enne monzese, giornalista, storico del cinema e della musica, ha ormai accumulato una vastissima esperienza nel settore. Vive in equilibrio tra gli Stati Uniti e la città di Teodolinda. Le radici brianzole sono saldissime: ha vissuto anche in via Vittorio Emanuele e ha fatto parte della Compagnia Stabile Monzese. Conosce bene, del resto, chi è in grado di dargli i consigli giusti: è amico dei registi Pupi Avati e Dario Argento. Recentemente Sossi ha realizzato un documentario su Pino Farinotti, classe 1951, critico, giornalista, scrittore e docente universitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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