Il prossimo 25 maggio verrà distribuito in sala un documentario dedicato a Marracash, rapper noto come il “King del rap” italiano. Il film ripercorre un anno di successi e momenti significativi, concentrandosi sui passaggi più importanti della carriera dell’artista, tra cui le esibizioni al cinema “King Marracash”, eventi nella zona della Barona e il concerto allo stadio di San Siro. Il documentario si concentra sulla sua storia, senza includere interventi o commenti esterni.

Milano, 22 aprile 2026 – Un anno di sogni e trionfi del “King del rap” italiano. Il 25 maggio esce al cinema il primo docufilm dedicato alla storia di Marracash, all’anagrafe Fabio Rizzo, classe 1979. Il progetto, dal titolo “ King Marracash ” racconterà la storia del rapper cresciuto a Milano, nel quartiere Barona, anche attraverso le testimonianze di chi ne ha condiviso il percorso. Il docufilm - al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio - racconta un anno dell’artista a partire da una pietra miliare della sua carriera: il primo tour negli stadi per un rapper italiano, con il suo fiore all’occhiello: la notte di San Siro, il 25 giugno 2025. Un racconto intenso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al cinema “King Marracash”: la Barona, il successo, San Siro. Il primo docufilm sul re del rap italiano

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