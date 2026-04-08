Quattro squadre cinque punti un solo posto | gli scenari nella lotta Champions

Quattro squadre si contendono un solo posto in Champions League, con il Como che guida la classifica a quota 58 punti. Juve, Roma e Atalanta si trovano tutte insieme, concentrate nella stessa zona della classifica e con poche lunghezze di distanza. La situazione resta molto aperta: le tre squadre sono racchiuse in pochi punti e ogni risultato può modificare gli equilibri nella corsa alla qualificazione europea.

Cinque punti, cinque squadre, una poltrona soltanto. E una guerra per ottenere l'ultimo posto che garantisce la qualificazione in Champions League nel gioco della sedia dell'Europa, dando per scontato che Inter, Napoli e Milan - chi più chi meno - siano ormai sicure di giocare la grande coppa nella prossima stagione. Vediamo quindi chi tra Como (attualmente 4° in classifica a 58 punti), Juve (57), Roma (54) e Atalanta (53) ha più chances per ottenere l'ultimo posto valido considerando momento, calendario e infortuni. La squadra di Fabregas, avanti in classifica rispetto alle avversarie, sta facendo i conti con un tris di infortuni importante: Jesus Rodriguez, Jacobo Ramon e Jayden Addai, meno impiegato rispetto ai primi due ma comunque determinante quando è stato utilizzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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