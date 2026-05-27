Una fuga da film tra sorpassi azzardati e tratti contromano | guidava senza patente 33enne in manette

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver guidato senza patente, con un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti e al telefono mentre era alla guida. Durante un inseguimento, ha effettuato sorpassi azzardati e ha percorso tratti contromano. La polizia ha fermato il veicolo e proceduto con le verifiche. L’uomo è stato posto in manette per guida in stato di ebbrezza, inosservanza delle norme stradali e guida senza patente.

Dalmine. Al telefono mentre era alla guida, con un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti consentiti e senza patente: consapevole della sua situazione, un 33enne di origine marocchina, senza fissa dimora, alla vista della pattuglia della Polizia Locale di Dalmine che gli intimava l’alt si è lanciato a tutta velocità in una fuga durata una trentina di chilometri, lungo la statale 470. La fuga nella mattinata di mercoledì, attorno alle 10: a bordo di una Toyota CHR nera, risultato poi presa a noleggio da un’altra persona, ha iniziato a mettere in atto manovre pericolose in mezzo al traffico, inseguito anche dai carabinieri. Partendo dalla rotonda di via Provinciale a Dalmine ha imboccato la tangenziale in direzione di Stezzano, prima di invertire repentinamente la marcia in direzione Villa d’Almè. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Bergamo, l'inseguimento da film finisce con l'auto ribaltata e il conducente arrestato

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