Guida in stato di ebbrezza e sorpassi azzardati | 9 patenti ritirate in poche ore

Da ferraratoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le prime ore di venerdì 24 e le prime ore di sabato 25, i carabinieri di Copparo, supportati dalle stazioni locali e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno effettuato controlli sul territorio. Durante le operazioni, sono state identificate diverse violazioni alle norme sul comportamento alla guida, con particolare attenzione a chi guidava sotto l’effetto di alcol e a chi compiva sorpassi azzardati. In totale, sono state ritirate nove patenti di guida.

Tra venerdì 24 e sabato 25, i carabinieri di Copparo, con il supporto delle Stazioni locali e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno attuato un articolato servizio di controllo del territorio. L’operazione, finalizzata a contrastare il consumo di stupefacenti tra i giovani e a prevenire.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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