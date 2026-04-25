Guida in stato di ebbrezza e sorpassi azzardati | 9 patenti ritirate in poche ore

Tra le prime ore di venerdì 24 e le prime ore di sabato 25, i carabinieri di Copparo, supportati dalle stazioni locali e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno effettuato controlli sul territorio. Durante le operazioni, sono state identificate diverse violazioni alle norme sul comportamento alla guida, con particolare attenzione a chi guidava sotto l’effetto di alcol e a chi compiva sorpassi azzardati. In totale, sono state ritirate nove patenti di guida.

Tra venerdì 24 e sabato 25, i carabinieri di Copparo, con il supporto delle Stazioni locali e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno attuato un articolato servizio di controllo del territorio. L’operazione, finalizzata a contrastare il consumo di stupefacenti tra i giovani e a prevenire.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Operazione Smart nel Sud Est Milano, controllate 234 persone ed eseguiti 87 alcol test Notizie correlate Leggi anche: Al volante in stato di ebbrezza e possesso di cocaina: denunce e 10 patenti ritirate Guida in stato di ebbrezza e patenti false: controlli sulle stradeFermo, 9 marzo 2026 – I carabinieri del Radiomobile di Fermo hanno denunciato un egiziano di 26 anni, responsabile del reato di falsità materiale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Guida in stato di ebbrezza, spaccio, armi ed evasione: quattro denunce; Polizia Stradale, ritirate sei patenti per guida in stato di ebbrezza e assunzione di sostanze stupefacenti; Guida in stato di ebbrezza: il paradosso di bici e monopattini. Provocò incidente in stato di ebbrezza: per sei mesi farà il volontario sulle ambulanzeGiustizia riparativa: impiegato albese sosterrà programma di messa alla prova. A dicembre la verifica del lavoro svolto ... targatocn.it Guida in stato di ebbrezza: cosa fare, cosa si rischia e come funziona davveroMettersi alla guida dopo aver bevuto non è solo una violazione del Codice della strada: è un comportamento pericoloso, che mette a rischio la propria vita e quella degli altri. I numeri dimostrano com ... primamonza.it Nomi altisonanti per la guida dei municipi da Praticò a Muraca e Giordano. In due per Reggio centro sud: Aldo Azzarello e Maurizio Chiarolla - facebook.com facebook #Chiellini: “ #Spalletti Ero convinto potesse essere la guida per il futuro. #Yildiz Probabilmente tra due anni sarà ad un livello superiore” x.com