Nel 2027, la tramvia con i nuovi mezzi Hitachi inizierà a funzionare tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli. I quartieri di Sorgane, Brozzi e Rovezzano, attualmente caratterizzati da affitti brevi liberi, potrebbero vedere un aumento di interesse immobiliare. La presenza della linea ferroviaria potrebbe influenzare il mercato immobiliare locale e le modalità di soggiorno, dato che queste zone sono già note per la loro disponibilità di affitti temporanei.

Nel 2027 i nuovi mezzi Hitachi della tramvia inizieranno a percorrere a spron battuto la rotta tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli. Oggi tanti grattacapi per i cantieri che strangolano il traffico, domani un presumibile innalzamento del valore delle case lungo il tracciato. E immobili che diventeranno bocconi golosissimi per il mercato degli affitti brevi e potenziali tesori per i proprietari. Palazzo Vecchio, con la delibera che andrà domani al voto in Consiglio ha ’spanciato’ l’area dove questi saranno proibiti inglobando per, dire, gran parte della zona sud della città. Ma ecco, per dire, Sorgane non c’è. E a un tiro di schioppo da Sorgane (e dalle future fermate del tram) c’è, facciamo un primo esempio, una strada con tanti bei palazzi residenziali come via Spagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorgane, Brozzi e Rovezzano. I quartieri con affitti brevi ’liberi’. E quel futuro da miniere d’oro

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