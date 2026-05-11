Internazionali di Tennis affitti brevi alle stelle | i quartieri dove i prezzi sono raddoppiati
Negli ultimi anni, i quartieri di Roma hanno visto aumentare notevolmente i prezzi degli affitti brevi, con alcuni che si sono più che raddoppiati. Questi cambiamenti si sono verificati in corrispondenza di grandi eventi sportivi, come gli Internazionali di Tennis, che attirano numerosi visitatori e visitatrici nella città. La presenza di tali manifestazioni ha portato a un incremento della domanda di alloggi temporanei, influenzando i costi nelle zone interessate.
I “grandi eventi portano ricchezza” è il mantra che si recita a Roma negli ultimi anni, in particolare dall’arrivo all’assessorato al Turismo di Alessandro Onorato. I numeri gli danno ragione, fotografando una Capitale che beneficia, a livello economico, di kermesse di respiro nazionale ed.🔗 Leggi su Romatoday.it
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