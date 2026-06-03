Sora sospensione idrica il 4 giugno 2026 | stop acqua dalle 14 alle 20 Le vie interessate

Notizia in breve

Il 4 giugno 2026, dalle 14 alle 20, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nel comune di Sora. La interruzione riguarda alcune vie del centro e periferia, secondo la comunicazione di Acea Ato 5. La sospensione è programmata per lavori di manutenzione sulla rete idrica. Non sono stati indicati altri dettagli sulle aree interessate o sulle tempistiche di ripristino.