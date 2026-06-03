Sora sospensione idrica il 4 giugno 2026 | stop acqua dalle 14 alle 20 Le vie interessate
Il 4 giugno 2026, dalle 14 alle 20, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nel comune di Sora. La interruzione riguarda alcune vie del centro e periferia, secondo la comunicazione di Acea Ato 5. La sospensione è programmata per lavori di manutenzione sulla rete idrica. Non sono stati indicati altri dettagli sulle aree interessate o sulle tempistiche di ripristino.
Acea Ato 5 ha comunicato una sospensione programmata dell'erogazione idrica nel comune di Sora, in provincia di Frosinone, per il giorno 4 giugno 2026. L'interruzione è prevista dalle 14:00 alle 20:00 e riguarda la quasi totalità del territorio comunale.Motivo dell'interventoLo stop. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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