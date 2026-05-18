Benevento sospensione dell’erogazione idrica per mercoledì 20 maggio | le zone interessate

A causa di lavori di manutenzione straordinaria programmati, l’erogazione idrica sarà sospesa mercoledì 20 maggio in alcune zone di Benevento. La società incaricata ha diffuso un avviso ufficiale indicando le aree coinvolte e l’orario di interruzione. La sospensione è prevista per consentire interventi tecnici necessari e si prevede che l’erogazione verrà ripristinata nel pomeriggio, una volta completate le operazioni. Le autorità raccomandano agli utenti di adottare misure preventive per limitare eventuali disagi.

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Tempo di lettura: 2 minuti Gesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria in testa al distretto di via Avellino, mercoledì 20 maggio sospenderemo l’erogazione dalle 9:00 alle 12:00 nelle seguenti strade: Via Avellino, Via Isernia, Via Antonio de Rienzo, Via Gaetano Cangiano, Via San Benedetto da Benevento, Via Piana degli Orti, Via Giuseppe Saragat, Via Filippo Serino, Via Fontanelle, Via Benito Rossi, Via Raffaele Mainella, Via delle Puglie, Via del Sole, Piazza Castello, Via IV Novembre, Piazza IV Novembre, Via XXIV Maggio, Via Giovan Battista Perasso, Via Emanuele Caggiano, Via Achille Vianelli, Piazza Venanzio Vari,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, sospensione dell’erogazione idrica per mercoledì 20 maggio: le zone interessate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pellezzano, sospensione idrica programmata: le zone interessatePellezzano, sospensione idrica programmata nella giornata di martedì 28 aprile 2026. Villaricca e Qualiano, sospensione dell’erogazione idrica: tecnici al lavoro sull’acquedotto regionaleIntervento urgente dei tecnici sull’acquedotto regionale a Villaricca: erogazione idrica sospesa fino a tarda giornata Prosegue l’intervento dei... Sospensione erogazione acqua, assalto a negozi per acquistare scorteA Pescara e nell'area metropolitana è psicosi da emergenza idrica in vista della sospensione dell'erogazione prevista il 13 e 14 aprile. Il provvedimento, necessario per consentire i lavori di ... ansa.it Ex Ilva, rinviata la sospensione dell'erogazione idrica: Avrà acqua fino a fine meseBARI - Un colloquio informale tra tutti gli operatori idrici, è stato l’ultimo atto in ordine di tempo compiuto da Acque del Sud per scongiurare quanto stabilito dal tavolo tecnico a fine marzo: ... lagazzettadelmezzogiorno.it