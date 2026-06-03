Sora cittadini e imprese per il decoro urbano | al via l' affidamento delle aiuole comunali

Il Comune di Sora ha avviato un procedimento per affidare la gestione e la manutenzione delle aiuole comunali a cittadini e imprese. Con questo provvedimento, si intende coinvolgere direttamente la comunità nel mantenimento del decoro urbano, promuovendo iniziative di cura delle aree verdi. L'avviso pubblico specifica le modalità e i requisiti per partecipare, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra amministrazione e cittadini per migliorare gli spazi pubblici.

Prendersi cura della propria città, partendo dalle piccole aree verdi. È questo l'obiettivo del nuovo avviso pubblico lanciato dal Comune di Sora, che punta a coinvolgere attivamente la comunità nella gestione e manutenzione delle aiuole comunali. Con la determina dirigenziale n. 400 del 1°. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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