A Qualiano sono iniziati i lavori a Piazza Kennedy con la posa delle prime aiuole, puntando a migliorare il decoro urbano. Sono state installate nuove strutture di verde pubblico, mentre si rimane preoccupati per possibili atti di vandalismo durante le ore serali che potrebbero danneggiare le installazioni.

Iniziati i lavori a Piazza Kennedy con la posa delle prime aiuole: atteso nuovo verde pubblico, ma resta il timore dei vandalismi serali che spesso colpiscono le strutture comunali. Prime installazioni per migliorare il decoro urbano. A Piazza Kennedy a Qualiano, sono iniziate questa mattina le nuove installazioni pensate per il decoro urbano. La prima posa lascia intuire che si tratti di aiuole, preludio all’arrivo di nuovo verde pubblico che contribuirà a rendere la piazza più accogliente e curata. Un intervento per dare maggiore attenzione per le aree comuni che danno piccoli importanti e significativi segnali di miglioramento. Nuove aiuole, nuove speranze: servirà protezione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano: arrivano le aiuole per il decoro urbano

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