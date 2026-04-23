Un gruppo di cittadini ha segnalato episodi di inciviltà urbana, evidenziando problemi legati alla presenza di cani e al rispetto del decoro nelle aree pubbliche. Tra le segnalazioni ci sono comportamenti considerati inappropriati e situazioni che compromettono l’aspetto e la vivibilità delle zone frequentate quotidianamente. Le lamentele riguardano diversi quartieri e sono state presentate alle autorità locali per cercare soluzioni concrete.

? Cosa sapere I cittadini Apelado, Jandic, Centamore, Gavina, Catana, Seferovic e Macchiavelli segnalano inciviltà urbana.. Il gruppo chiede al Comune cartellonistica e campagne scolastiche per il decoro dei marciapiedi.. Adrian Apelado, Alessandra Jandic, Alessandro Centamore, Aurora Gavina, Bianca Catana, Diego Seferovic e Giulia Macchiavelli segnalano una crescente inciviltà urbana legata alla gestione degli animali domestici durante i loro spostamenti quotidiani tra le strade e le parrocchie del territorio. Il gruppo di cittadini ha evidenziato come il rispetto delle regole della comunità venga spesso ignorato da chi conduce un animale. La questione tocca la convivenza civile tra chi cammina per strada e chi non rispetta gli spazi comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cani e decoro urbano: la battaglia dei cittadini per il rispetto

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