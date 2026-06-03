Sora Appia | Memoria di Pietra
La seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini” continua con la manifestazione “Appia: Memoria di Pietra”. La rassegna si concentra sulla valorizzazione di luoghi culturali attraverso spettacoli dal vivo. È realizzata con il contributo di un ente regionale dedicato alla cultura.
Prosegue la seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”, rassegna dedicata alla valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso lo spettacolo dal vivo, realizzata con il contributo della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura. Sabato 6 giugno alle 21.00, il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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