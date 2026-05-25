Attraversamenti – La via Appia tra pietra e visione nella chiesa di San Nicola sull' Appia Antica

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Chiesa di San Nicola, di fronte al Mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio, la terza edizione di Attraversamenti – La via Appia tra pietra e visione.Il progetto trasforma uno dei luoghi più caratteristici del paesaggio romano in uno spazio di esperienza, relazione e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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