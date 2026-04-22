A partire dalla fine di giugno, sono state avviate le visite guidate presso Rocca Costanza, nonostante al suo interno siano ancora in corso lavori di ristrutturazione. La presenza di un cantiere aperto non ha impedito l'apertura al pubblico, permettendo ai visitatori di accedere alla struttura e conoscere meglio la storia del sito attraverso le visite organizzate. Un sopralluogo ha verificato le condizioni di accesso e la sicurezza dell’area.

A fine giugno si parte con le visite guidate a Rocca Costanza. Anche se all’interno c’è un cantiere aperto. La conferma è arrivata nei giorni scorsi dopo una visita all’interno della fortezza da parte del sindaco Andrea Biancani che era accompagnato dall’assessore alla Cultura Daniele Vimini. Con loro Claudio Felici, titolare della ditta che ha vinto un appalto da 660mila euro e quindi la responsabile provinciale della Soprintendenza, Simona Guida. Le aree visitabili saranno, oltre il grande cortile interno con il loggiato, la cappella che è nel blocco di fronte all’entrata e quindi il torrione: "Saranno armonizzate agli orari del cantiere contribuendo al tempo stesso alla progressiva valorizzazione del complesso", hanno detto Biancani e Vimini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo a Rocca Costanza. Da fine giugno il via alle visite

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