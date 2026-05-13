Scuole al via i lavori antincendio in tre istituti della città | interventi da oltre 500mila euro

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza antincendio in tre scuole della città, con un investimento complessivo superiore ai 500 mila euro. I progetti sono stati finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite un decreto ministeriale datato 21 novembre 2025. Gli interventi riguardano principalmente sistemi di sicurezza e adeguamenti strutturali per garantire la protezione degli edifici scolastici. I lavori sono stati avviati nelle scorse settimane e proseguiranno nei prossimi mesi.

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I progetti, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il decreto ministeriale del 21 novembre 2025 n. 229, riguardano tre plessi: la scuola primaria Fiorita, la scuola secondaria di primo grado Anna Frank – succursale di via Plauto e la scuola primaria Rita Levi Montalcini.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Città Alta, ex carcere di Sant’Agata: nuovi interventi per oltre 500mila euro Adeguamento antincendio nelle scuole, 500mila euro per Nocera InferioreArrivano importanti risorse per la sicurezza degli edifici scolastici di Nocera Inferiore. Temi più discussi: Piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 10 maggio; Al via i lavori per la nuova sede della Protezione Civile udinese; Il vicesindaco Santilli replica al Pd sulla scuola di via Sacco: Nessuna trascuratezza, lavori pronti a ripartire; Ambiente, al via i lavori di prevenzione incendi con 205.000 mq di fasce parafuoco. Il rifacimento dei marciapiedi in via delle Scuole e via dei Cattani, i lavori alla rete in fibra ottica in via Piana e la nuova fase della riqualificazione dell’aiuola centrale in via Lungo l’Affrico. Sono alcuni dei principali interventi in programma in settimana a #Fire x.com Siena, scuola a San Miniato, lavori al via a giugnoSubito dopo l’ultima campanella, parte la riqualificazione dell’emiciclo. Cantiere aperto solo fino a settembre, non è possibile trovare un’altra sede ... msn.com Lavori alla scuola Alberti, arriva l’ok del Comune ma servono altri fondiGli effetti della geopolitica si riverberano fino in piazza Risorgimento. La crisi internazionale che da quattro anni non conosce soste, culminata nel conflitto in corso in ... ilmattino.it