Erri De Luca è stato escluso da un evento letterario a Salerno dopo aver dichiarato di essere sionista e di non riconoscere un genocidio. Le sue affermazioni su Israele hanno suscitato reazioni negative tra esponenti del mondo letterario, culturale e politico, che lo hanno criticato e stigmatizzato per aver espresso posizioni divergenti rispetto al sostegno alla Palestina.

Le frasi di Erri De Luca su Israele non devono proprio essere piaciute alla sinistra e a quel mondo letterario, culturale, cinematografico che in questi giorni si è speso tanto per additarlo, condannarlo e infine stigmatizzarlo per essere uscito dal recinto ideologico del supporto alla Palestina. Al quotidiano israeliano, l'ex Lotta Continua aveva infatti detto: "Chiunque riconosca il diritto di Israele a esistere qui, chiunque veda due entità vivere fianco a fianco, è già sionista per questo fatto stesso. In Europa ci sono molte persone che la pensano così ma hanno paura della loro stessa ombra. Non sanno di essere sionisti. Io lo dico ad alta voce, e non mi importa del prezzo'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Iltempo.it - "Sono sionista e non c'è Genocidio", Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura. Com'è democratica la sinistra...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ERRI DE LUCA E I SIONISTI

Notizie e thread social correlati

Erri De Luca: “Sono sionista, a Gaza non c’è alcun genocidioLo scrittore ha affermato di essere sionista e ha dichiarato che non vi è alcun genocidio a Gaza.

Erri De Luca escluso dal Festival Salerno LetteraturaLo scrittore Erri De Luca è stato escluso dal Festival Salerno Letteratura, previsto dal 13 al 20 giugno, a causa delle sue dichiarazioni su Israele,...

Temi più discussi: Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio; Sionismo: le scuse di Erri De Luca: Non volevo offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che condivido; Caro Erri De Luca, per non fare da ornamento intellettuale affacciati sul pensiero antisionista; Erri De Luca, il sionismo e la lotta continua al dizionario.

Non sono amico di Erri De Luca, non credo esista un modo buono per definirsi sionista Enzo Iacchetti a #ÈsempreCartabianca x.com

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio reddit

Il chiarimento di Erri De Luca dopo le polemiche sul sionismo: Significa credere in due statiNon capisco in cosa le parole massacro, strage, siano per Gaza inferiori a genocidio. Forse perché suona più energico. La posizione dello scrittore e l’ondata di critiche dopo l’intervista concessa ... ilfoglio.it

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidioPer me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria, dice lo scrittore napoletano a Israel Hayom. G ... ilfoglio.it