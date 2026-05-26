Lo scrittore ha affermato di essere sionista e ha dichiarato che non vi è alcun genocidio a Gaza. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista in risposta alle accuse rivolte all’esercito israeliano. De Luca ha espresso questa posizione nel contesto di un dibattito pubblico sulle azioni militari nella regione. Le sue parole sono state pubblicate senza ulteriori commenti o analisi.

Lo scrittore Erri De Luca ha dichiarato la propria appartenenza al sionismo durante un’intervista rilasciata per contestare le accuse di genocidio rivolte all’esercito israeliano a Gaza. Il noto autore napoletano, prossimo partecipante all’International Writers Festival di Mishkenot Sha’ananim a Gerusalemme la settimana prossima, ha espresso posizioni nette contro il sentimento antisemita prevalente in Occidente. Per l’uomo di 76 anni, il termine sionista viene usato in Italia come una sorta di insulto per tracciare confini di inaccettabilità. De Luca sostiene invece che tale definizione rappresenti il riconoscimento basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale e alla difesa della propria esistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erri De Luca: “Sono sionista, a Gaza non c’è alcun genocidio

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