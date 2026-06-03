Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà una sestina guidata da Michele Mari, con 280 voti per ‘I convitati di pietra’ (Einaudi), a contendersi la vittoria del Premio Strega 2026. Nella prima votazione, il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci, con 242 voti per ‘Platone. Una storia d’amore’ (Feltrinelli). Terza Bianca Pitzorno con ‘La sonnambula’ (Bompiani), 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con ‘Donnaregina’ (Mondadori), 184 voti e da Alcide Pierantozzi con ‘Lo sbilico’ (Einaudi), 170 voti. Ripescata Elena Rui con ‘Vedove di Camus’ (L’orma), 163 voti. A votare sono stati in 677 su 800 (84,6% degli aventi diritto). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo Nucci

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