Due mesi fa, un giocatore di tennis ha dichiarato di aver giocato due ore e mezza senza dolore. Ora, dopo un percorso di recupero, ha partecipato a una partita di tre set e ha giocato per due ore e mezza senza avvertire fastidi. Ha espresso soddisfazione per i progressi raggiunti e per il lavoro svolto con il suo team.

“Sono riuscito a giocare tre set e due ore e mezza senza dolore, quindi posso solo essere orgoglioso del lavoro e dei progressi che io e la mia squadra stiamo facendo”. Dieci settimane fa Matteo Arnaldi parlava così su Instagram dopo la sconfitta con Shevchenko al primo turno dell’Atp Miami, il 20 marzo. Festeggiava un traguardo che sembrava piccolo: tornare a stare in campo senza soffrire dopo un lungo infortunio. Nel 2025, è stato fermo per un mese e mezzo in estate a causa di un infortunio al piede destro: frattura del sesamoide mediale. Faticava a camminare, figuriamoci giocare ai massimi livelli. Oggi rileggere quella frase fa quasi ridere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sono riuscito a giocare due ore e mezza senza dolore”: due mesi fa Arnaldi festeggiava questo, oggi è il maratoneta del Roland Garros

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Finalmente dopo 5 ore (pure contate) ci sono riuscito a giocare

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Purtroppo è finita. Stavolta non è riuscito a riprendersi. Ora ci saranno quelli che sanno tutto e diranno che non doveva giocare Madrid,non doveva giocare Roma. La verità è che nessuno è un robot. Peccato pagarlo proprio nell' unico Slam che gli manca. #Si x.com

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