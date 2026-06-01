LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | due ore e mezzo altro tie-break!
Durante la partita di Roland Garros, Arnaldi e Tiafoe si trovano sul punteggio di 7-6, 6-6, con il secondo set deciso da un tie-break. La partita dura circa due ore e mezza. In questa fase, Tiafoe ha colpito un dritto lungo riga a segno, mentre Arnaldi ha risposto con un lob di dritto molto preciso. La tensione si mantiene alta mentre i giocatori si affrontano sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Dritto lungoriga carico a segno Tiafoe. 4-3 Bellissimo lob di dritto di Arnaldi. Mini break, piccolissimo vantaggio. 3-3 Si gira in parità. Sarà un tie break punto a punto. 3-2 Esplosivo in uscita dal servizio con l’inside in Arnaldi. 2-2 Gratuito di dritto quantomai prevedibile. Match che praticamente in maniera certa andrà al quinto! 2-1 Se ne va il rovescio difensivo di Tiafoe. 1-1 Largo il rovescio. 1-0 Apre alla grande con la prima Arnaldi. Due ore e mezzo di gioco. Altro tie-break! 6-6 Pauroso cross di rovescio di Tiafoe. 40-30 Bellissimo cross stretto di Tiafoe. 30-30 Mamma mia, ne ha per correre ancora Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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