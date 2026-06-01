LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | due ore e mezzo altro tie-break!

Notizia in breve

Durante la partita di Roland Garros, Arnaldi e Tiafoe si trovano sul punteggio di 7-6, 6-6, con il secondo set deciso da un tie-break. La partita dura circa due ore e mezza. In questa fase, Tiafoe ha colpito un dritto lungo riga a segno, mentre Arnaldi ha risposto con un lob di dritto molto preciso. La tensione si mantiene alta mentre i giocatori si affrontano sul campo.