L'incontro tra Arnaldi e Tiafoe al Roland Garros 2026 prosegue con il punteggio di 7-6, 6-7, 1-1, dopo due ore e mezza di gioco. Tiafoe ha pareggiato i conti vincendo il secondo set. Attualmente, il punteggio indica 30-0 nel terzo set, con un servizio vincente del giocatore americano. In questa fase, Arnaldi ha risposto con una buona difesa vicino alla rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio vincente. 1-1 A quindici Arnaldi! 40-15 Gran difesa della rete del ligure. 30-15 Servizio a segno! 15-15 Nastro vincente importante. 15-0 Risposta vincente Tiafoe. 0-1 Ace di seconda. 40-30 Errore di rovescio Arnaldi. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Passante di rovescio sublime! 30-0 Servizio vincente. 15-0 Serve prima Tiafoe nel terzo set. Colangelo dice di accorciare gli scambi in risposta ad Arnaldi. 22:20 Replica lo stesso urlo Tiafoe di quando aveva brekkato Faria sul 2 set a zero sotto e 4-3 e servizio sotto nel terzo. Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7! E lo realizza con la risposta di dritto e il rovescio lungoriga! 5-6 Mamma mia, stecca il dritto dopo il servizio Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 1-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: due ore e mezzo, l’americano pareggia i conti!

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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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