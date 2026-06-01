LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | due ore e mezzo l’americano pareggia i conti!

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'incontro tra Arnaldi e Tiafoe al Roland Garros 2026 prosegue con il punteggio di 7-6, 6-7, 1-1, dopo due ore e mezza di gioco. Tiafoe ha pareggiato i conti vincendo il secondo set. Attualmente, il punteggio indica 30-0 nel terzo set, con un servizio vincente del giocatore americano. In questa fase, Arnaldi ha risposto con una buona difesa vicino alla rete.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio vincente. 1-1 A quindici Arnaldi! 40-15 Gran difesa della rete del ligure. 30-15 Servizio a segno! 15-15 Nastro vincente importante. 15-0 Risposta vincente Tiafoe. 0-1 Ace di seconda. 40-30 Errore di rovescio Arnaldi. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Passante di rovescio sublime! 30-0 Servizio vincente. 15-0 Serve prima Tiafoe nel terzo set. Colangelo dice di accorciare gli scambi in risposta ad Arnaldi. 22:20 Replica lo stesso urlo Tiafoe di quando aveva brekkato Faria sul 2 set a zero sotto e 4-3 e servizio sotto nel terzo. Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7! E lo realizza con la risposta di dritto e il rovescio lungoriga! 5-6 Mamma mia, stecca il dritto dopo il servizio Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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