Un tennista italiano ha raggiunto la semifinale di un importante torneo del Grande Slam, vincendo un match contro un avversario canadese in quattro set. Dopo aver perso il primo parziale, ha vinto i successivi tre con i punteggi di 6-4, 6-4 e 6-4. La vittoria rappresenta un risultato significativo per la sua carriera e segue una serie di miglioramenti nelle sue prestazioni. La partita si è svolta su un campo in terra battuta.

Flavio Cobolli non si ferma più. Il tennista romano conquista la semifinale del Roland Garros battendo Felix Auger-Aliassime in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, al termine di una prova di maturità che conferma la sua crescita vertiginosa. Per la prima volta in carriera approda tra i migliori quattro di uno Slam e lo fa dopo aver ribaltato una partita complicata, iniziata in condizioni difficili per il vento e contro un avversario che, almeno sulla carta, partiva favorito. Al termine dell’incontro Cobolli ha raccontato le sue sensazioni, già proiettato verso una semifinale che sarà certamente a tinte azzurre. Cobolli: “Ho pensato che era la chance della mia vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andato in bagno a riflettere e ho capito che era la chance della mia vita”: Cobolli racconta la sua impresa

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Reborn in Doomsday: I Built a Luxury Shelter, the Greedy Duo Reap Their Just Deserts

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#garlasco In effetti oltre all' impronta in bagno ci sono quelle verso saletta TV e cucina. Mi sono sempre chiesta che cavolo fosse andato a fare l'assassino. Di certo non a far sparire l''estathe non sempre così lucido e freddo stasi. Scambia pedali e lascia l'est x.com