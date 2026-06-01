Flavio Cobolli ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale del Roland Garros. In un’intervista ha dichiarato di aver avuto paura durante il match, affermando di essersi reso conto che le partite di tennis non sono mai finite fino all’ultimo punto. La sua presenza tra i migliori del torneo rappresenta un risultato significativo nel suo percorso nel circuito maggiore.

Flavio Cobolli continua a scrivere pagine importanti della sua crescita nel circuito maggiore e, per la prima volta in carriera, approda ai quarti di finale del Roland Garros. Sul Centrale di Parigi il romano ha piegato la resistenza dello statunitense Zachary Svajda, numero 85 del ranking mondiale, imponendosi per 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 al termine di una battaglia durata 3 ore e 19 minuti. Il punteggio racconta solo in parte una partita dai due volti. Dopo un avvio praticamente perfetto, con due set dominati grazie a un tennis aggressivo e a una gestione impeccabile degli scambi, Cobolli ha dovuto fare i conti con la progressiva crescita dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli sincero: “Me la sono fatta sotto, ho capito che le partite non sono mai finite”

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