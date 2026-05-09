In un'intervista al Corriere della Sera, un esponente politico racconta le settimane recenti, descrivendo l’annuncio di un intervento medico urgente e i giorni difficili successivi. Ricorda di aver temuto il peggio, ma anche che l’intervento è andato bene. Parla dei momenti in cui la vita sembrava cambiare in modo improvviso e della ripresa successiva, fino al ritorno alle attività quotidiane.

L'ex presidente del Consiglio ringraziando i colleghi anche dell'opposizione per avergli mostrato vicinanza, ha sottolineato l'importanza della solidarietà, al di là delle bandiere politiche. «Ho apprezzato molto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima. È quel che ho cercato di fare in questi anni di impegno e in questa prova mi è stato restituito». L'intervista è stata anche l'occasione, ça va sans dire, per tornare al centro del dibattito politico. «Trump si sta indebolendo, sul fronte esterno e interno. Gli attacchi insensati e inaccettabili contro il Papa lo allontanano dal mondo cattolico e non solo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giuseppe Conte racconta la malattia: «Ho temuto il peggio ma l'intervento è andato bene. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa»

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