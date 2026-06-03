Sondrio | rissa in un bar del centro

Notizia in breve

Una rissa si è verificata in un bar del centro di Sondrio. La Polizia di Stato sta portando avanti controlli preventivi contro i fenomeni violenti legati alla malamovida. Il Questore ha emanato un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici e aperti. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori incidenti. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso accertamenti sulle cause dell’alterco.