Sondrio | rissa in un bar del centro
Una rissa si è verificata in un bar del centro di Sondrio. La Polizia di Stato sta portando avanti controlli preventivi contro i fenomeni violenti legati alla malamovida. Il Questore ha emanato un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici e aperti. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori incidenti. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso accertamenti sulle cause dell’alterco.
Prosegue l’attività a carattere preventivo posta in essere dalla Polizia di Stato di Sondrio in relazione a fenomeni violenti connessi alla cosiddetta “malamovida”, con l’adozione da parte del Questore della Provincia di Sondrio di un provvedimento di Divieto di Accesso a Locali Pubblici o aperti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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