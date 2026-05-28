Ubriaco e fuori controllo in un bar del centro | arrestato un 28enne a Sondrio

Un uomo di 28 anni è stato arrestato lunedì sera nel centro di Sondrio dopo aver mostrato comportamenti violenti in un bar. È stato trovato ubriaco e fuori controllo, e ha opposto resistenza agli agenti di polizia intervenuti. Durante l’arresto, sono state riportate lesioni personali aggravate. L’uomo è stato condotto in commissariato e poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale.

È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate il 28enne residente in provincia di Sondrio arrestato dalla Polizia di Stato nella serata di lunedì 25 maggio al termine di ore particolarmente movimentate tra il centro cittadino e il pronto soccorso dell’ospedale di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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