Chiusura del bar in centro a Sondrio | Segnale chiaro per la legalità e la sicurezza urbana

Notizia in breve

Un bar nel centro di Sondrio è stato chiuso per otto giorni con sospensione della licenza. La decisione è stata presa dal Questore della provincia. Fratelli d’Italia Sondrio ha espresso apprezzamento per il provvedimento, definendolo un segnale chiaro per la legalità e la sicurezza urbana. La chiusura è stata comunicata oggi e riguarda un esercizio pubblico situato nel cuore della città.