Chiusura del bar in centro a Sondrio | Segnale chiaro per la legalità e la sicurezza urbana
Un bar nel centro di Sondrio è stato chiuso per otto giorni con sospensione della licenza. La decisione è stata presa dal Questore della provincia. Fratelli d’Italia Sondrio ha espresso apprezzamento per il provvedimento, definendolo un segnale chiaro per la legalità e la sicurezza urbana. La chiusura è stata comunicata oggi e riguarda un esercizio pubblico situato nel cuore della città.
Fratelli d’Italia Sondrio plaude al provvedimento del Questore della provincia di Sondrio Sabato Riccio, esprimendo il proprio pieno e convinto plauso al suo operato che, in data odierna, ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico del centro città con sospensione della licenza per 8 giorni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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Orario di chiusura della stazione di Parkville reddit