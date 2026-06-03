Nelle ultime settimane si sono intensificate le divergenze tra il movimento Futuro Nazionale e il centrodestra, in particolare a causa di alcune frizioni con il rappresentante del movimento. La coalizione sta valutando se presentarsi unita alle prossime elezioni, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva. La questione della collaborazione tra i due gruppi resta aperta, con incontri e confronti in corso per definire eventuali accordi elettorali.

I rapporti all’interno della coalizione si fanno sempre più tesi e il posizionamento di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, sta diventando il vero enigma in vista delle prossime elezioni Politiche, previste per il 2027 (salvo scossoni clamoroso dell’Esecutivo). onostante la comune opposizione alla sinistra, i recenti attriti con i vertici del centrodestra hanno riacceso i dubbi sulla tenuta dell’alleanza. C’è chi vede in queste frizioni una normale dialettica interna destinata a rientrare per non frammentare il voto, e chi invece scommette su una rottura definitiva che porterebbe il generale a correre da solo, forte del proprio consenso personale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - SONDAGGIO - Tensione tra Futuro Nazionale di Vannacci e centrodestra: alle prossime elezioni saranno insieme?

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Futuro Nazionale,Roberto Vannacci: lo scontro sui listini bloccati nella legge elettorale

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