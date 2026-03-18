Amministrative Vannacci | Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni a Milano

Durante un evento pubblico, un rappresentante di Futuro Nazionale ha annunciato che il partito sarà presente alle elezioni comunali di Milano nel 2027. Ha confermato inoltre che parteciperà anche alle elezioni politiche previste per lo stesso anno. La partecipazione alle elezioni amministrative e nazionali del 2027 è stata quindi ufficialmente comunicata dal portavoce del movimento.

“Futuro Nazionale alle comunali di Milano? Assolutamente sì. Futuro nazionale sarà presente alle politiche del 2027, ma anche alle amministrative comunali di Milano nel 2027. Stiamo costruendo una squadra forte”. Così il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a margine di un appuntamento a Milano. A chi gli chiedeva se avranno un candidato o dialogando con il centrodestra e Matteo Salvini, l’ex generale ha detto: “Io dialogo con tutti a me interessano le proposte. Noi lasciamo a porte aperte tutte le possibilità, fra cui anche quella di avere un candidato forte, sostenuto da una squadra ancora più forte del candidato. Oggi ho fatto un pranzo con imprenditori e amici milanesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amministrative, Vannacci: "Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni a Milano" Articoli correlati Leggi anche: Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, quanto prenderebbe il nuovo partito alle elezioni secondo i sondaggi Bagno di folla per Vannacci a Montecatini: “Futuro Nazionale sarà un partito indipendente”Montecatini Terme, 16 marzo 2026 – Il generale Roberto Vannacci ha fatto il tutto esaurito, ieri, al Teatro Verdi con il debutto nazionale del suo... VANNACCI: FUTURO NAZIONALE C'È Approfondimenti e contenuti su Futuro Nazionale Temi più discussi: Bagno di folla per Vannacci a Montecatini: Futuro Nazionale sarà un partito indipendente; Vannacci attore porta la remigrazione a teatro: Mi ispiro a Trump. Il gas russo? Via le sanzioni; Vannacci, a Mestre il comitato di Futuro Nazionale. Lo slogan tra l'ispirazione a Trump e allusioni sessuali: Già 120 tesserati, tanti...; Montecatini: Vannacci (Futuro Nazionale) sulle elezioni a Pt - TVL. Amministrative, Vannacci: Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni a Milano(LaPresse) Futuro Nazionale alle comunali di Milano? Assolutamente sì. Futuro nazionale sarà presente alle politiche del 2027, ma anche ... stream24.ilsole24ore.com Comunali a Milano, Vannacci: Futuro Nazionale ci sarà. Stiamo costruendo una squadra forteL’ex generale annuncia che la sua formazione parteciperà alle amministrative: Lasciamo aperte tutte le possibilità, anche quella di avere un candidato sindaco ... milano.repubblica.it NASCE IL COMITATO COSTITUENTE “FUTURO NAZIONALE FIRENZE-CHIANTI” A SOSTEGNO DI VANNACCI. Ecco chi è il presidente: i dettagli nell’articolo. - facebook.com facebook Debutto a teatro per Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, porta in scena il tema della remigrazione. "E' il mio secondo atto pubblico dopo il libro". #ANSA x.com