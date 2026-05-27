Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia sfiori ancora il 30% delle preferenze: il partito della premier Giorgia Meloni è al 29%, avendo incassato il +0,5%. Lieve retrocessione per il Partito Democratico a trazione Elly Schlein che avendo perso il -0,2% va al 22,6%. Va peggio al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il -0,8% si posiziona all’ 11,1%. Sondaggi politici oggi, chi è in vantaggio. I dati che seguono evidenziano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Si mostra chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi segretari. Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), ... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni salda al 29% mentre Schlein rallenta: Conte perde quasi un punto

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SONDAGGIO SWG TG LA7 DEL 23 MARZO: MELONI DOMINA, PD IN DIFFICOLTÀ – GLI ALTRI NON NE APPROFITTANO!

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