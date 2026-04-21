Nei recenti sondaggi politici, il Partito Democratico mostra un calo nei consensi, interrompendo la crescita avuta nelle settimane precedenti. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle e la Lega registrano un aumento di consensi. Questa variazione segue il risultato del referendum sulla giustizia, che ha portato a una battuta d’arresto per il partito di maggioranza.

Dopo settimane positive, che hanno fatto seguito alla vittoria del No al referendum sulla giustizia, il Pd perde slancio nei sondaggi. I dem sono in calo dello 0,3% e tornano al di sotto del 22%, restando così nuovamente staccati da Fratelli d’Italia, che resta stabile. Nel campo largo a guadagnare consensi sono invece il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra che resta davanti anche alla Lega. Per il Carroccio, così come per Forza Italia, si registra però un aumento dei consensi, stando al sondaggio di Swg per il TgLa7. Sondaggi elettorali, Pd in calo e Fratelli d’Italia si riallontana. Nessun movimento in testa, con Fratelli d’Italia...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, si arresta la rincorsa del Pd: dem in calo, salgono M5s e Lega

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