sondaggi politici balzo di futuro nazionale e il pd prova a riavvicinarsi a fdi

Secondo l'ultimo sondaggio di Swg per TgLa7, il partito Futuro Nazionale registra un aumento nei consensi, mentre il Partito Democratico tenta di riavvicinarsi a Fratelli d’Italia. Nel frattempo, scendono i consensi di Movimento 5 Stelle, Azione e Alternativa per l’Italia. La rilevazione non evidenzia cambiamenti significativi rispetto alla settimana precedente, mantenendo stabile la situazione politica attuale.

Il Pd prova a riavvicinarsi a Fratelli d’Italia, mentre scendono Movimento 5 Stelle, Avs e Azione. L’ultima settimana non porta grandi scossoni nei sondaggi, stando alla rilevazione di Swg per il TgLa7. Il quadro è sostanzialmente stabile, con poche differenze anche a livello di coalizioni. Fratelli d’Italia resta stabilmente in testa, senza perdere né guadagnare consensi. Il Pd, così, prova a riavvicinarsi, tornando sulla soglia del 22% che non riesce comunque a superare. Pochi i movimenti anche tra gli altri partiti, con l’eccezione di Futuro Nazionale che guadagna lo 0,3% e sfiora il 4%. Sondaggi elettorali: salgono Pd e Lega, balzo di Futuro Nazionale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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