Sommatino allerta truffa | arrivano SMS falsi per rubare dati e soldi

A Sommatino sono stati segnalati SMS falsi che cercano di ingannare i destinatari per ottenere dati personali e denaro. Gli utenti devono fare attenzione ai messaggi che fingono di provenire dal Comune, verificando eventuali differenze nel numero del mittente o nel contenuto rispetto ai messaggi ufficiali. I truffatori utilizzano link all’interno degli SMS per raccogliere informazioni sensibili o per tentare di rubare soldi, spesso chiedendo dati come codici bancari o password.

Come distinguere un SMS ufficiale del Comune da uno falso?. Quali dati personali cercano di rubare i truffatori tramite i link?. Perché il Comune non richiede mai pagamenti via messaggio?. Cosa fare immediatamente dopo aver ricevuto un SMS sospetto?.? In Breve Il Comune comunica esclusivamente tramite i propri canali ufficiali per evitare frodi.. I truffatori simulano l'identità dell'ente pubblico tramite SMS e messaggi privati.. I cittadini devono segnalare i messaggi sospetti alle autorità competenti di Sommatino.. L'operazione mira al furto di dati bancari e informazioni personali dei residenti.. Allerta truffa a Sommatino: messaggi sospetti colpiscono i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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