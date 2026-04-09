Rimini allarme truffe Tari | arrivano SMS falsi per rubare dati

A Rimini alcuni residenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi SMS che si presentano come comunicazioni ufficiali sulla tassa sui rifiuti, ma si tratta di tentativi di truffa. Gli sms falsi, molto simili a quelli legittimi, mirano a ottenere dati personali o bancari delle persone. L’amministrazione locale ha avvisato i cittadini di prestare attenzione e di verificare sempre le comunicazioni ufficiali attraverso canali affidabili.

Diversi residenti di Rimini hanno segnalato all’amministrazione locale l’arrivo di messaggi SMS fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali relative alla tassa sui rifiuti. I testi inviati dai truffatori indicano presunte irregolarità nella posizione Tari dei contribuenti, spingendo i destinatari a contattare numeri di cellulare privati per sanare la situazione. La strategia del falso allarme amministrativo. Il modus operandi rilevato nelle ultime settimane punta sulla pressione psicologica, utilizzando il nome di un ente pubblico per indurre i cittadini a fornire dati sensibili o a effettuare versamenti illeciti. Le comunicazioni ricevute non hanno alcun legame con gli uffici comunali e utilizzano mittenti non riconducibili alle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, allarme truffe Tari: arrivano SMS falsi per rubare dati Tari, ancora truffe: “Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personali”Firenze, 8 aprile 2026 – Tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari. Falsi Sms sulla Tari, scatta l’allarme a Rimini. L'avviso del Comune: "È una truffa”Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver... RIMINI – Allarme truffa, SMS fasulli insistono sulla verifica della posizione TARIRIMINI - Una nuova truffa mette in allerta i cittadini di Rimini. L’Amministrazione comunale segnala che diversi residenti hanno ricevuto SMS in cui ... libertas.sm Truffa via sms sulla Tari, scatta l’allarme a RiminiSecondo quanto riferito dall’amministrazione, i numeri da cui partono questi messaggi non risultano in alcun modo collegati agli uffici comunali e tutto ... chiamamicitta.it