La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha segnalato un aumento di segnalazioni riguardanti SMS falsi che promettono rimborsi Irpef. Questi messaggi, spesso inviati con l’obiettivo di ottenere dati personali, vengono utilizzati da truffatori attraverso siti clonati. Le comunicazioni ingannevoli cercano di convincere i destinatari a fornire informazioni sensibili sotto falsa garanzia di un rimborso fiscale. Le autorità raccomandano di diffidare di messaggi sospetti e di verificare sempre la legittimità delle comunicazioni ufficiali.

? Domande chiave Come distinguere un SMS reale da quello dei truffatori?. Quali dati personali vengono rubati attraverso i siti clone?. Perché i criminali usano cifre decimali così precise nei messaggi?. Cosa fare immediatamente dopo aver cliccato su un link sospetto?.? In Breve Truffatori promettono rimborsi Irpef con cifre precise come 500 o 1.495,39 euro.. I link fraudolenti non rimandano mai al dominio ufficiale agenziaentrate.gov.it.. I criminali richiedono dati bancari, carte di credito o credenziali dello Spid.. L'allarme è stato lanciato a Mantova dal direttore Franco Bruno della Cna.. A Mantova lo sportello anti-truffa della Cna ha lanciato un allarme urgente per proteggere i cittadini durante la campagna del Modello 730 2026, segnalando una nuova ondata di messaggi fraudolenti inviati tramite smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 730, allarme Cna: falsi SMS su rimborsi Irpef per rubare i dati

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