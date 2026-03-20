Domani e domenica si svolgono le Giornate del Fai di Primavera, un evento promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Durante le due giornate, vengono aperti al pubblico il Monastero del Corpus Domini, la chiesa di S. Pellegrino e l’edificio Morgagni. L’iniziativa prevede visite straordinarie in luoghi spesso non accessibili normalmente, offrendo l’opportunità di scoprire queste strutture.

Tornano domani e domenica le Giornate Fai di Primavera, l’iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano che, con aperture straordinarie in tutta Italia, invita alla scoperta di luoghi spesso non accessibili. "Un appuntamento attesissimo, che ogni anno non delude le aspettative e non smette mai di rivelare scrigni nascosti e tesori poco conosciuti", afferma l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. A Forlì si punta su due itinerari, entrambi legati a momenti significativi della storia cittadina. Il percorso ‘ Monastero del Corpus Domini: la spiritualità della clausura ’ rappresenta l’apertura più attesa: il complesso sarà visitabile per la prima volta, dopo essere rimasto chiuso al pubblico per secoli a causa della presenza delle monache di clausura, trasferitesi nel 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Giornate del Fai. Focus su Monastero del Corpus Domini, S. Pellegrino e Morgagni

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