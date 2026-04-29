Addio ad Andrea Innocenti Ultimo saluto al Corpus Domini

Si è spento all’età di 63 anni Andrea Innocenti, conosciuto anche come Paolini, lasciando un vuoto nel territorio. La comunità si sta preparando a rendere omaggio a Innocenti durante il tradizionale corteo del Corpus Domini, che rappresenta un momento di incontro e ricordo per molti. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che si stanno radunando per l’ultimo saluto.

Una storia di solidarietà lega il nostro territorio ad Andrea Innocenti o Paolini, scomparso all’età di 63 anni. Andrea era buono e amato da tutti. Negli anni Ottanta frequentava i locali più trendy e le pizzerie amate dai giovani. Mite e sorridente, era un evergreen. Negli ultimi anni, dopo la morte dei genitori, intorno a lui si era creata una catena di amore. Seguito dall’avvocato Giuseppe La Porta, aveva anche amici importanti che lo invitavano a pranzo e a cena, soprattutto nelle feste. "Caro Andrea, come spesso accade quando qualcuno si allontana – scrive Federica Rastelli, già assessore all’istruzione e al sociale – mi tornano alla mente le tante immagini di frammenti di vita condivisi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio ad Andrea Innocenti. Ultimo saluto al Corpus Domini Notizie correlate L’addio a Andrea Guerard, il 25enne morto dopo l’incidente: lacrime e motori per l'ultimo salutoCastelnovo Sotto (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 - Una folla commossa, tanti giovani, la classe 2000, associazioni sportive, genitori e nonni,... Leggi anche: Il Corpus Domini rinasce: "Torna un pezzo di città" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Addio ad Andrea Innocenti. Ultimo saluto al Corpus Domini; Sergiu Tarna, l'addio degli amici al bar Esquina de Lux: Ti ricorderemo come una persona speciale, ci mancherai fratello.