Soldi della Regione utilizzati per scopi personali | sequestrati 1,3 milioni a tre indagati per peculato
I finanzieri di Bari e Foggia hanno sequestrato oltre 1,3 milioni di euro a tre persone indagate per peculato. Il sequestro riguarda denaro, beni mobili e immobili e deriva da un'ordinanza del Giudice per le Indagini.
I finanzieri del comando provinciale di Bari, nella città metropolitana e in provincia di Foggia, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto denaro, beni mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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