Riciclava soldi per il clan imprenditore nel mirino della Dia - sequestrati beni per milioni di euro

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito due sequestri di beni per un valore di milioni di euro, in seguito a tre proposte di misure di prevenzione avanzate dal procuratore di Napoli e dal direttore della DIA. Le indagini hanno rivelato un’attività di riciclaggio di denaro collegata a un imprenditore considerato vicino a un clan criminale. Le misure sono state applicate a soggetti ritenuti coinvolti in questa rete finanziaria illegale.

La Direzione Investigativa Antimafia sta dando esecuzione a due provvedimenti di sequestro, che traggono origine da tre proposte di misura di prevenzione, patrimoniali e personali, avanzate dal Procuratore della Repubblica di Napoli e dal Direttore della DIA a carico di soggetti definiti “di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Riciclava i soldi dei Casalesi in immobili nel Nord Italia: sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditoreSecondo gli inquirenti l'imprenditore, attualmente detenuto, avrebbe favorito il clan dei Casalesi, riciclandone dal 2010 denaro illecito in...

Imprenditore nel mirino della Finanza. Confiscati beni con cinque milioni. Sospetti legami con il clan CasalesiAvrebbe avuto un ruolo da "intermediario, in diverse aree territoriali, degli esponenti del predetto consesso criminoso (clan dei Casalesi, ndr),...

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Caso Delmastro, i pm di Roma: La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese. Aperta inchiesta anche a TorinoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Caso Delmastro, i pm di Roma: La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese. Aperta inchiesta anche a Torino pubblicato il 31 Marzo ... ilfattoquotidiano.it

Caso Delmastro, per i pm il ristorante aperto con i Caroccia riciclava i soldi della camorraL'accusa per Mauro e Miriam Caroccia è di aver ‘‘trasferito e reinvestito nella società Le 5 Forchette proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. I due sono ... fanpage.it

Quindi casualmente giorgia meloni si è fatta un selfie con un referente del clan Senese, lo stesso clan Senese che casualmente riciclava soldi con il ristorante di un condannato con la figlia del quale casualmente delmastro si è ritrovato in società. Mecojoni... x.com

I sillogismi socratiani negli articoli di giornale Tg La7 L'inchiesta di Report: "Il padre di Giorgia Meloni Uomo del boss Senese" la Repubblica Caso Delmastro, la Bisteccheria d’Italia dei Caroccia “riciclava soldi del clan Senese” il manifesto Delmastro in foto c - facebook.com facebook