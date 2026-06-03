Solberg ha dichiarato che la gestione delle note ha contribuito all'incidente in Giappone. La domanda principale riguarda come il pilota possa evitare un quarto incidente su asfalto questa stagione, evidenziando la necessità di migliorare la gestione delle comunicazioni e delle note durante le gare. L'errore specifico riguarda una cattiva interpretazione o un'errata gestione delle informazioni fornite, che ha portato allo scontro.

Come può Solberg evitare un quarto incidente su asfalto questa stagione?. Quale errore specifico nella gestione delle note ha causato lo scontro?. Perché la velocità di punta si è trasformata in un rischio eccessivo?. Come cambierà la guida di Solberg nei prossimi sette rally sterrati?.? In Breve Incidente causato da sporco sulla carreggiata durante la decima prova speciale in Giappone.. Solberg mantiene la terza posizione in classifica con 49 punti totali.. Terzo errore su asfalto dopo gli incidenti in Croazia e Isole Canarie.. Prossima sfida all'Acropolis Rally in Grecia su sette rally consecutivi in sterrato.. Oliver Solberg analizza l’errore in Giappone e punta sulla gestione delle informazioni per il resto della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solberg dopo l’incidente in Giappone: deve migliorare la gestione

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