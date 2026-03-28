Steve Clarke ha dichiarato che la nazionale scozzese può migliorare dopo la sconfitta contro il Giappone. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la squadra europea, senza ulteriori commenti o polemiche sui social in questi momenti. La discussione si concentra sulle possibilità di miglioramento e sui prossimi impegni della squadra.

2026-03-28 21:46:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore della Scozia Steve Clarke ha insistito che c’era margine di miglioramento dopo aver ammesso che la sua squadra è stata “colta sbilanciata” nella sconfitta per 1-0 contro il Giappone all’Hampden Park sabato. Il sostituto Junya Ito ha segnato l’unico gol della partita a meno di 10 minuti dalla fine in una gara ampiamente dominata dagli ospiti. I padroni di casa hanno iniziato brillantemente entrambi i tempi e hanno visto buone occasioni da parte di Scott McTominay e del capitano Andy Robertson prima che il Giappone, che a sua volta ha colpito un legno e ha mancato diverse opportunità, vincesse la partita nel finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Steve Clarke insiste che la Scozia possa migliorare dopo la sconfitta del Giappone

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