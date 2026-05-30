Durante le prove del sabato al Rally Giappone 2026, il pilota Evans si è mantenuto in testa senza problemi. Solberg ha abbandonato la corsa, uscendo di scena. La seconda giornata si è conclusa con Evans ancora al comando, mentre altri concorrenti hanno subito ritiri o incidenti. La gara proseguirà domani con le ultime prove speciali.

Cala il sipario sulla seconda giornata di competizioni al Rally Giappone 2026. Un day-2 in cui Toyota ha confermato il dominio in vetta, non lesinando tuttavia anche un colpo di scena, complice la resa di Oliver Solberg che, quando tutto lasciava presagire una rimonta, si è reso artefice di un errore nella PS10 vanificando così quanto costruito. Anche in virtù di quanto successo, il gallese Elfyn Evans è rimasto saldamente al comando della classifica, vantando un vantaggio di 17’’8 sul nuovo primo inseguitore, ovvero Sébastien Ogier, secondo precedendo l’altro pilota della GR Yaris Rally1, Sami Pajari, il quale ha accusato uno scarto di 44’’4 dal vertice e particolarmente bravo a imporsi in tre segmenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rally Giappone 2026: Evans indisturbato dopo le prove del sabato, esce di scena Solberg

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