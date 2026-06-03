L’autopsia ha confermato che il decesso è stato causato da un’ischemia cardiaca. La salma è stata trasferita a Palermo secondo un protocollo internazionale, che prevede il rispetto di procedure sanitarie e diplomatiche. Il corpo è stato imbarcato su un volo speciale, organizzato in collaborazione con le autorità italiane e le ambasciate, seguendo le norme per il trasporto di resti umani tra paesi europei.

Come è stato organizzato il rientro della salma a Palermo?. Quali protocolli Erasmus permetteranno il trasferimento del corpo in Italia?. Dove si terranno le esequie per la giovane studentessa?. Cosa emerge dai dettagli medici sulla dinamica dell'evento improvviso?.? In Breve Rientro della salma in Italia previsto tra giovedì e venerdì.. Trasferimento organizzato tramite i protocolli sanitari del programma Erasmus.. Funerale programmato presso la chiesa di Santa Teresa alla Kalsa.. Decesso avvenuto durante il soggiorno universitario a Lisbona.. L’autopsia a Lisbona conferma la morte improvvisa di Sofia Barillà. L’autopsia effettuata in Portogallo ha chiarito le cause del decesso di Sofia Barillà, la giovane studentessa palermitana che ha perso la vita durante il suo soggiorno a Lisbona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sofia Barillà, l’autopsia rivela la verità: fu un’ischemia cardiaca

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