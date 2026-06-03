È stata completata l’autopsia sulla studentessa morta durante un soggiorno Erasmus. La giovane, trovata senza vita in un appartamento straniero, era all’estero per motivi di studio. Le autorità stanno analizzando i risultati per chiarire le cause del decesso. La ragazza era residente temporaneamente in una città europea e si trovava all’estero da alcune settimane. Nessun dettaglio aggiuntivo sui risultati dell’autopsia è stato comunicato finora.

Ci sono notizie che arrivano come un colpo secco e lasciano tutti senza appigli. Una ragazza lontana da casa, un appartamento improvvisamente vuoto, le ore che scorrono senza risposta. E una famiglia che, da un momento all’altro, si ritrova a inseguire una spiegazione per un dolore che sembra impossibile. È successo a Lisbona, dove Sofia Barillà, 20 anni, studentessa palermitana in Portogallo per l’Erasmus, stava vivendo quei giorni che dovrebbero profumare di libertà e futuro. Poi qualcosa si è spezzato. E la città, insieme a Palermo, si è fermata ad ascoltare gli aggiornamenti più temuti. L’autopsia eseguita a Lisbona sul corpo di Sofia ha stabilito la causa del decesso: un’ischemia cardiaca che, secondo quanto riferito, l’avrebbe uccisa all’istante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Sofia Barillà morta in Erasmus, effettuata l’autopsia: si scopre tutto

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Sofia Barillà morta in Portogallo: era al telefono con la zia, all'improvviso il silenzio. L'ultimo viaggio e il compleanno. Era troppo bella, troppo tutto per stare sulla terra così c'è chi ha deciso che doveva diventare il mio angelo. Ilmattino.it x.com

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