Il corpo di una studentessa di 20 anni è stato trovato in un appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo. La giovane, proveniente da Palermo, era in Erasmus. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli o eventuali responsabilità. La polizia ha avviato le verifiche per stabilire le circostanze della morte.

Tragedia in Portogallo. Morta studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus a Caldas da Rainha. Sofia Barillà, questo il nome della giovane, è stata trovata senza vita nella giornata del 31 maggio nel suo appartamento. Stava trascorrendo sei mesi di Erasmus. Non si conoscono i motivi del decesso, ma Adnkronos avanza l’ipotesi che si potrebbe trattare di cause naturali. I genitori della studentessa sono partiti da Palermo per raggiungere il Portogallo in giornata. L’ambasciata di Lisbona sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, mantenendo i contatti con i familiari e fornendo ogni necessaria assistenza consolare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo, corpo trovato in un appartamento a Caldas da Rainha: le indagini

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Si parla di: Morta in Portogallo studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus.

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