Parlavamo al telefono poi non l’ho più sentita chi era Sofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo

Sofia Barillà, 22 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo. La studentessa palermitana, in Erasmus, aveva parlato al telefono poco prima di essere trovata morta. Le autorità stanno indagando sulla causa del decesso. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle circostanze della morte.

Sofia Barillà, 22 anni, studentessa palermitana in Erasmus in Portogallo, è stata trovata morta nel suo appartamento a Caldas da Rainha. Poco prima era al telefono con la zia, che ha improvvisamente perso la sua voce. In corso accertamenti sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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